Активисты осуждают открытие детского сада под ЗСД на Канонерском острове

Открытие детского сада под платной скоростной магистралью ЗСД недружественно прокомментировали представители общественного движения "Красивый Петербург". В их представлении, условия для учащихся созданы недопустимые - уже одним выбором локации.

"Трасса является не только источником шума, превышающего все санитарные нормы, но и распространяет пыль и грязь. Непосредственно прилегающие дома к ЗСД расселили, но нерасселенные жители Канонерки жалуются на постоянный гул от магистрали", - пишут городские активисты.

Надежда на установление справедливости у них имеется, поскольку суды с застройщиком продолжаются. Активисты напоминают о том, что строительство садика легло на плечи подрядчика, строившего трассу, что явилось для него своеобразным "социальным обременением".

В комментариях к сообщению горожане выражают единодушие: "пусть своих детей туда отдают".

Фотография: "Красивый Петербург"

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