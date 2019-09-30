Помощника Вишневского избрали главой "Литейного округа"

В понедельник, 30 сентября, на внеочередном заседании муниципального совета "Литейного округа" местные депутаты избрали главой муниципалитета помощника депутата ЗакСа Бориса Вишневского, члена петербургского бюро партии "Яблоко" Арсения Афиногенова.

Он был единственным выдвинутым претендентом на должность главы и получил голоса 11 из 12 присутствовавших депутатов. Большинство из них представляют фракцию "Яблока".

Глава V созыва муниципального совета "Литейного округа", единоросс Павел Дайняк не стал участвовать в заседании. Он заявил, что уже созвал совет на другую дату, 9 октября, а о внеочередном заседании, по его словам, могут просить только мундепы пятого созыва.

Собравшиеся новоизбранные депутаты отменили положение, по которому избрать главу можно только двумя третями голосов. Присутствовавший на заседании член петербургского бюро "Яблока" Александр Кобринским заявил ЗАКС.Ру, что правило двух третей противоречит федеральному законодательству.

Сергей Еремеев

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