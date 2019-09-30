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30 сентября, 21:10

Депутаты МО «Морской» не смогли прийти к единому мнению по большинству вопросов

фото ЗакС политика Депутаты МО «Морской» не смогли прийти к единому мнению по большинству вопросов

Муниципальные депутаты МО «Морской» на заседании 30 сентября решили назначить одного заместителя главы, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру. При этом мундепы не сошлись во мнении, кто должен занять эту должность. Предложены были три кандидатуры: депутат прошлого созыва МО от «Единой России» Игорь Иванов и активисты движения «Защитим остров Васильевский» Егор Батожок и Наталья Камолинкова. За последнюю не проголосовал ни один депутат, Иванов и Батожок получили по 5 голосов.

Также мундепы спорили о составе конкурсной комиссии, которая должна выбрать нового главу администрации. В комиссию входит 6 человек: из них 3 назначает муниципальный совет, 3 - губернатор Петербурга. Депутат и представитель «Защитим остров Васильевский» Денис Васильев заявил, что глупо отрицать наличие двух разных команд в совете с равным количеством голосов. По мнению Васильева, муниципалитет должен назначить в комиссию от себя представителей движения активистов, так как они точно не аффилированны с администрацией губернатора. Депутаты от «Единой России» отметили, что аффилированность надо доказать.

Совет не смог большинством проголосовать за какого-либо кандидата в конкурсную комиссию. Каждый из предложенных претендентов получил по пять голосов за. Помимо этого, мундепы не выбрали главу МО «Морской». Голоса также разделились поровну: 5 на 5.

София Саттарова

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30 сентября, 23:01    
Все эти выборы приводят к бардаку в стране, включая муниципалитеты!

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