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9:25

В Мосгорсуде пожаловались на травлю судьи Криворучко, который вел дело Павла Устинова

фото ЗакС политика В Мосгорсуде пожаловались на травлю судьи Криворучко, который вел дело Павла Устинова

Представители Московского городского суда предположили, что публикации в некоторых СМИ и соцсетях, выражающие критическое отношение к судебной системе РФ и, в частности, работнику инстанции Алексею Криворучко, можно рассматривать как вмешательство в процесс юстиции и травлю сотрудника.

"Рассмотрение данного уголовного дела вызвало широкий общественный резонанс, породило множество публикаций в средствах массовой информации и социальных сетях, которые содержали как обоснованную, так и недопустимую критику в адрес судебной системы, а в ряде случаев сводились к откровенной травле председательствующего по делу судьи. Содержание ряда публикаций следует расценивать не иначе как неприемлемое вмешательство в деятельность по осуществлению правосудия, проявление неуважения к суду, провокации в адрес судьи федерального суда", - выступили с заявлением в Мосгорсуде.

В то же время в ведомстве рады любой резонной и взвешенной критике.

Судья Криворучко стал известен на фоне вызвавшего широкий общественный резонанс дела актера Павла Устинова - именно он вел процесс по делу молодого человека, и именно он не стал приобщать к материалам разбирательства видео задержания Устинова, доказывающее его непричастность к вывиху плеча росгвардейца.

Из-за поднявшейся шумихи актера, которому изначально назначили 3,5 года колонии, перевели под подписку о невыезде, а накануне смягчили наказание, дав год условно.

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12:12    
Настоящее вмешательство в правосудие происходит не через публикации в СМИ и не через массовые протесты на улицах,  а через телефонные звонки и личные встречи судей с обитателями верхних этажей вертикали власти. Как объяснить совпадение президентского заявления про "двушечку" пуссям и вынесенного приговора? Или золотовского "года условно" по Устинову и судебного решения? Пророчеством? Такие "пророчества" сплошь и рядом исходят от вертикали власти, а суды превращаются в простых чиновников, действующих по приказу сверху.

11:56    
Почему Мосгорсуд рассматривает как вмешательство в правосудие только публикации в СМИ ? А сборище злобствующих [цензура]астов на улицах, организованное обученными и проплаченными пятиколонниками, к тому же разрешённое властями ? Вот прямое вмешательство, которое потом раздувается продажными СМИ. Любое публичное обсуждение до решения суда является вмешательством в правосудие. Иначе это ничем не отличается от сталинской судебной системы, критикуемой "демократами", когда на рабочих собраниях до решения суда принимались резолюции "Смерть собакам !"

11:30    
Проблема не в "криворучках", а в Егоровой, председателе Мосгорсуда. Без неё весь этот бардак в судебной системе Москвы был бы невозможен.

10:54    
10:17, неправосудные решения разрушают доверие граждан к судебной системе, расшатывают конституционные основы государства. Следовательно, Вы и есть агент влияния, в силу злого умысла, либо в силу недостатка образования или отсутствия логики.

10:17    
Власть потворствует прозападным жабам, унижая силовиков и судей...Обычно для власти это заканчивается крайне плохо!

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