Массово сокращенным чиновникам Минфин выплатит 4,8 млрд рублей

В 2020-22 годах, когда начнется реформа госуправления, в рамках котором будут сокращены не менее 13 тысяч чиновников, Минфин выплатит всем упразденным в должностях порядка 4,8 млрд рублей компенсаций, пишут "Известия".

Напомним, сокращение госаппарата по планам Минфина должно проходить поэтапно. В первый раз это произойдет автоматически: в 2019 году численность центральных аппаратов федеральных органов исполнительной власти будет урезана на 10%, территориальных органов - на 5%, а к 2021 году этот показатель в регионах достигнет 15%.

На втором этапе предполагается структурное совершенствование госаппарата - это, в свою очередь, вновь приведет к урезанию штата: на данном этапе территориальные органы министерств и ведомств будут укрупнены и реорганизованы в филиалы без статуса юридического лица и без подразделений.

Эксперты высказали мнение, что сокращение коснется пенсионеров и молодых госслужащих. Они уверены: уволенные сотрудники не останутся без работы, возможно, они потеряют в статусе, но материально только выиграют.