Екатеринбуржцы забросали Вечный огонь мусором и он потух

Жители Екатеринбурга пренебрежительно отнеслись к памятнику ВОВ "Вечный огонь", систематически бросая в него отходы, в связи с чем пламя потухло, уведомляет Znak.com.

Погасший огонь накануне приметила бдительная прохожая, которая незамедлительно оповестила об этом аварийную газовую службу. Прибывшая на место бригада АО "Екатеринбурггаз" прочистила форсунки и очистила памятник от мусора.

В "Екатеринбурггазе" известили, что именно из-за обилия бытовых отходов пламя и потухло.

"Некоторые горожане бросают в огонь мусор, форсунки сооружения забиваются, кроме того, часто мусор приносит ветром", - поделились в газовой компании.