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11:22

Екатеринбуржцы забросали Вечный огонь мусором и он потух

фото ЗакС политика Екатеринбуржцы забросали Вечный огонь мусором и он потух

Жители Екатеринбурга пренебрежительно отнеслись к памятнику ВОВ "Вечный огонь", систематически бросая в него отходы, в связи с чем пламя потухло, уведомляет Znak.com.

Погасший огонь накануне приметила бдительная прохожая, которая незамедлительно оповестила об этом аварийную газовую службу. Прибывшая на место бригада АО "Екатеринбурггаз" прочистила форсунки и очистила памятник от мусора.

В "Екатеринбурггазе" известили, что именно из-за обилия бытовых отходов пламя и потухло.

"Некоторые горожане бросают в огонь мусор, форсунки сооружения забиваются, кроме того, часто мусор приносит ветром", - поделились в газовой компании.

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12:31    
11:39 У рыбы давно сгнила голова, а вы хвост обсасываете.

11:39    
В буржуазной России повсеместно идёт процесс нравственного разложения россиян...В Питере фекальных гомосеков в депутаты избрали, в Свердловске вечный огонь мусором забросали и тд. итп.

11:35    
Позор жителям и службам этого города ! И будет этот позор до тех пор, пока будет существовать центр запойного алкоголика, самодура-президента. Не зря этот город дал стране такое дерьмо, как пятколонник жимдёнок ройзман.

11:35    
Дураки всегда были. За ними нужен присмотр. Везде камер понавешали, а тут - зажали. Но, по сути, это проблема работы соответствующей службы. Если бы проверяли и чистили регулярно, то и такой некрасивой ситуации бы не получилось.

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