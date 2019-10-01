В 2020 году в Петербурге может подорожать проезд на общественном транспорте

Смольный размышляет об увеличении стоимости разового проезда в петербургском общественном транспорте в 2020 году, передает "Фонтанка".

Председатель комитета финансов Алексей Корабельников уточнил, что окончательного решения пока не принято, однако на данный момент понятно, что тариф подорожает заметно - на 5 рублей и выше. Глава комфина отметил, что билеты в основном приобретают туристы, поэтому субсидировать их из бюджета города не имеет смысла.

Ранее Смольный извещал, что в 2020 году проезд на метро будет стоить 47 рублей, а на наземном транспорте - 42 рубля.

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