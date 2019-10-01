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12:41

Росгвардия выделила 850 млн рублей на защиту российской Арктики от "диверсий"

фото ЗакС политика Росгвардия выделила 850 млн рублей на защиту российской Арктики от "диверсий"

Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия) собирается потратить 853 млн рублей на защиту российской территории Арктики. Соответствующий тендер, на который обратило внимание "МБХ медиа", появился на портале госзакупок.

Речь идет о технических средствах защиты территории и акватории морских портов Сабетта, Диксон и Дудинка. Действие контракта рассчитано на 2 года.

В данную сумму входит приобретение нескольких видов маломерных спецсудов, которые должны выдерживать температуру воздуха от -40 °С до +40 °С, температуру воды от -2 °С до +35 °С, а также воздействие агрессивных сред (морской воды, нефти, соляного тумана, моющих средств, средств дегазации, дезинфекции).

Кроме того Росгвардии необходимы грузовики, снегоходы, прицепы, краны.

Также силовое ведомство собирается приобрести сигнальные громкоговорящие установки, системы обнаружения подводных пловцов и беспилотных аппаратов, эхолоты для исследования морского дна и системы гидроакустического предупреждения. Перечисленные спецсредства должны оповещать сотрудников Росгвардии о появлении неких "подводных диверсионных сил".

Вместе с тем, в сумму входит также покупка радиоаппаратуры, радиационных дозиметров, водолазных костюмов и прочих приспособлений.

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