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14:01

Россельхознадзор поделился видео уничтожения 450 кг "санкционки"

фото ЗакС политика Россельхознадзор поделился видео уничтожения 450 кг "санкционки"

Сотрудники управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям провели рейд по городским продовольственным магазинам в поисках запрещенной ко ввозу съестной продукции, отчиталась пресс-служба ведомства.

Изучив прилавки пяти торговых точек, базирующихся на северо-западе Северной столицы, специалисты изъяли 391 кг "молочки", 25 кг мясных изделий и 3,5 кг рыбы.

На полки продуктовых магазинов попали товары из Финляндии, Дании, Эстонии, Швеции, Польши и Германии.

Вся продукция была уничтожена: в подтверждение этому Россельхознадзор опубликовал видео сжигания еды.

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14:01 Россельхознадзор поделился видео уничтожения 450 кг "санкционки"

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