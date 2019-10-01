Россельхознадзор поделился видео уничтожения 450 кг "санкционки"

Сотрудники управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям провели рейд по городским продовольственным магазинам в поисках запрещенной ко ввозу съестной продукции, отчиталась пресс-служба ведомства.
Изучив прилавки пяти торговых точек, базирующихся на северо-западе Северной столицы, специалисты изъяли 391 кг "молочки", 25 кг мясных изделий и 3,5 кг рыбы.
На полки продуктовых магазинов попали товары из Финляндии, Дании, Эстонии, Швеции, Польши и Германии.
Вся продукция была уничтожена: в подтверждение этому Россельхознадзор опубликовал видео сжигания еды.