Обещавшую "закатить скандальчик" главу УИК №11 МО "Коломна" уволили

Территориальная комиссия №1 уволила главу УИК №11 МО "Коломна" Елену Архипову, следует из опубликованного решения ТИК.

1 октября Горизбирком потребовал ТИК №1 повторно рассмотреть жалобы трех членов УИК №11 Сергея Осмоловского, Татьяны Новиковой и Ольги Степочкиной, которые требовали признать нарушения во время проведения выборов 8 сентября.

Ранее петербургский штаб Навального опубликовал аудиозапись разговора Архиповой с членом ТИКа.

С самого начала беседы она сетовала на то, что устала изображать рабочий процесс. Во время разговора Архипова предложила члену ТИК устроить "скандальчик", чтобы потянуть время.