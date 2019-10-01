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16:25

Милонов повез иконы в Среднюю Азию

фото ЗакС политика Милонов повез иконы в Среднюю Азию

Депутат Государственной думы Виталий Милонов выехал с визитом на Ближний Восток, о чем сообщает его пресс-служба. Целью петербуржца явилась доставка в древние монастыри православных икон в рамках благотворительной акции. 

"Мы планируем посетить ряд монастырей и церквей, которые упоминаются в Библии, камни которых помнят первых апостолов", - объяснил свои действия Милонов.

Парламентарий говорит о том, что его приглашали. Турне начнется с южного Ливана и продолжится в Сирии.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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18:10    
Да... Вот и "белочка", в полном, так сказать, великолепии...

17:24    
типа в ИГИЛ

Страница 1-ая (всего: 1)
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