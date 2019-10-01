Милонов повез иконы в Среднюю Азию

Депутат Государственной думы Виталий Милонов выехал с визитом на Ближний Восток, о чем сообщает его пресс-служба. Целью петербуржца явилась доставка в древние монастыри православных икон в рамках благотворительной акции.

"Мы планируем посетить ряд монастырей и церквей, которые упоминаются в Библии, камни которых помнят первых апостолов", - объяснил свои действия Милонов.

Парламентарий говорит о том, что его приглашали. Турне начнется с южного Ливана и продолжится в Сирии.

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