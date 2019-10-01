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Муниципал

16:58

Znak: На заседании в МО "Юго-Запад" распылили перцовый баллончик

фото ЗакС политика Znak: На заседании в МО "Юго-Запад" распылили перцовый баллончик

Во время первого заседания в МО "Юго-Запад" 30 сентября неизвестные распылили перцовый баллончик, пишет издание Znak.com со ссылкой на участников. 

Во время заседания избранные муниципальные депутаты должны были проголосовать за главу совета. Но заседание сорвали неизвестные, которые распылили перцовый баллончик в помещении. После инцидента трое депутатов, в числе которых был один из претендентов на пост главы, покинули заседание. В итоге мундепы не смогли избрать председателя муниципального совета. 

По итогам выборов в МО "Юго-Запад" прошли трое коммунистов, шестеро представителей "Справедливой России", двое самовыдвиженцев и девять единороссов. 

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