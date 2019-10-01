Глава Камчатки предложил Навальному возглавить местное село

Критический сюжет политика Алексея Навального, вышедший на его YouTube-канале и коснувшийся предполагаемой коррупции в руководстве Камчатского края, вызвал обиду со стороны главы региона Владимира Илюхина, нашедшего претензии к себе несправедливыми.

"Критиковать несложно, заработайте репутацию человека не только громкого слова, но и настоящего дела", - обратился он к оппозиционеру через газету "Коммерсант".

По мнению чиновника, если Навальный сам попробует встать во главе села Средние Пахачи, то это принесет ему "бесценный управленческий опыт".

Сюжет коснулся объявленного местными властями открытия котельной в упомянутом выше селе, которая, судя по видеоматериалам, открыта не была и продолжала существовать в полузаброшенном состоянии.