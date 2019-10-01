Депутаты МО «Южно-Приморский» не определились с главой муниципалитета

Муниципальные депутаты МО «Южно-Приморский» 1 октября провели первое заседание. Об этом ЗАКС.Ру сообщил самовыдвиженец-мундеп округа Валерий Веремейчик.

По его словам, на заседание пришли все 10 избранных депутатов. Они смогли единогласно принять решения о прекращении полномочий мундепов прошлого созыва и начале работы нового созыва, рассказал Веремейчик. Он заявил, что главное решение муниципалы принять не смогли – главу МО не выбрали. Кандидатами на эту должность были представитель КПРФ Юрий Епифанцев и бывший руководитель МО «Южно-Приморский» Андрей Алескеров, уточнил собеседник ЗАКС.Ру. Он добавил, что каждый из кандидатов набрал по 5 голосов. Мундепы также не выбрали заместителя главы МО и секретаря, сообщил Веремейчик.

- До выборов заместителя главы МС МО и секретаря муниципального совета дело не дошло. Таким образом, на сегодняшний день МО «Южно-Приморский» имеет недоговороспособный муниципальный совет и де-факто не приступил к работе, - отметил депутат.

Также он рассказал, что совет не назначил дату нового заседания. По мнению Веремейчика, это говорит о назреваемом политическом кризисе среди избранных муниципальных депутатов.

Отметим, в совет МО «Южно-Приморский» вошли по три представителя от КПРФ и «Единой России», а также три самовыдвиженца и один кандидат от Партии роста. Главу муниципального образования 30 сентября не смогли выбрать и в МО «Морской». Там голоса между кандидатами также разделились поровну.