Фракция КПРФ и закрытая дверь не дали оппозиции «Светлановского» провести первое заседание

Первое заседание муниципального совета МО “Светлановское” 1 октября не состоялось из-за болезни действующего главы, единоросса Анатолия Кораблева. Уведомление о внезапном недуге муниципала и переносе встречи на 8 октября избранные депутаты получили накануне по СМС и электронной почте.

Оппозиция муниципалитета отнеслась к этой информации с недоверием. В интернет-сообществе “Жители Светлановского” появился призыв к депутатам и жителям собраться в здании местного совета вечером 1 октября, как и планировалось изначально.

Избранный депутат и член “Справедливой России” Андрей Роганков рассказал ЗАКС.Ру, что оппозиционеры, у которых в совете большинство, планировали провести заседание в отсутствии главы. В 12:30 Роганков уведомил об этом аппарат муниципалитета.

- В уведомлении я указал, что болезнь не является основанием для переноса первой встречи депутатов муниципального образования, - рассказал мундеп. - Через полчаса мне позвонили из администрации Выборгского района, я разговаривал с заведующим орготделом. Он пригласил приехать, и я приехал в администрацию к двум часам.

По словам Роганкова, чиновника районной администрации, с которым он разговаривал звали Павел Николаевич, а фамилию он не помнит. Возможно, речь идет о Павле Николаевиче Рыбчаке, начальнике отдела организационной работы и взаимодействия с органами местного самоуправления, также занимающем должность исполнительного секретаря отделения “Единой России” в Выборгском районе Петербурга.

- Мы проговорили технические вопросы, повестку дня датировали, просмотрели болванку избирательного бюллетеня выборов главы. Он сказал, что ее распечатает и привезет урну для тайного голосования сюда (в муниципальный совет - прим. ЗАКС.Ру) к пяти часам, - заметил Роганков. - В половину пятого я пришел сюда. Здесь двери закрыты и висит эта нелепая бумажка, что заседание перенесено.

К 17:00 к муниципалитету пришли семь мундепов и пара десятков жителей округа, как желающих посетить первое заседание совета, так и явившихся по личным вопросам. Свет в здании МО был погашен, на телефонные звонки никто не отвечал.

Собравшиеся вызвали полицейских и написали заявление о недопуске в здание совета. Позже они подготовили аналогичное заявление в прокуратуру.

Однако, даже если бы двери муниципалитета оказались открытыми, провести заседание и выбрать главу явившимся депутатам было нельзя. Фракция КПРФ, получившая в совете 7 из 20 мест, почти в полном составе не пришла. Явились только два члена движения “За новый социализм”, избравшиеся по спискам КПРФ. Пять других депутатов встречу проигнорировали. По словам представительницы партии “Яблоко” в совете Софьи Тимец, о планах во что бы то ни стало собраться 1 октября уведомили всех коммунистов-муниципалов.

- Я считаю, что это все кто-то организовал для того, чтобы сознательно перенести заседание на 8 октября. Версия одна: выборы прошли не по сценарию, и все последующее идет не по тому сценарию, который кто-то пишет. Но попытки такой тупой блокады, я думаю, не приведут к нужному результату, - полагает депутат Роганков.

Недопущенный до выборов в МО “Светлановское” экс-мундеп муниципалитета “Морские ворота” и сотрудник штаба Навального Даниил Кен ранее писал на своей странице в Facebook о переговорах, которые, по его информации, вели представители администрации Выборгского района с отдельными депутатами-неединороссами. В частности, он назвал самовыдвиженцев Виктора Магера, призывавшего голосовать за Кораблева, и Янину Евстафьеву, после беседы в администрации решившую выдвигаться в главы муниципалитета.

Напомним, ранее фракция “Яблока”, получившая большинство мест в совете МО “Литейный округ”, не дождалась, когда глава прошлого созыва местных депутатов, единоросс Павел Дайняк соберет депутатов, и сама инициировала заседание мундепов. На нем было принято решение о выборах нового главы - “яблочника” Арсения Афиногенова.