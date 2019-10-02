Михаил Боярский - о соблюдении ПДД: "Да мне насрать на вас"

Минувшим днем пользователь развлекательного сайта "Пикабу" опубликовал фотографию именитого петербуржца, актера Михаила Боярского, выходящего из авто, припаркованного на полосе встречного движения на Невском проспекте.

"С Большой Конюшенной выезжает "мерс" и как будто бы хочет развернуться по кратчайшей траектории, чтобы уехать опять на Большую Конюшенную, но вместо этого паркуется прямо на встречке. „Ничосе, скорая помощь“, - думаю. И выходит из него некто очень похожий на кого-то, кого я привык видеть в шляпе. Показалось, наверное. Не могут приличные люди так делать", - прокомментировал увиденное пользователь под именем Юрий Осин.

С целью прояснить ситуацию актеру решили позвонить журналисты "Фонтанки", которые были весьма удивлены услышанному. Боярский подтвердил, что авто действительно его, однако далее комментировать что-либо отказался, сообщив следующее:

"А что вы меня допрашиваете? Вы что, мой папа, мама? Кто вы мне? Да мне насрать на вас".

Как удалось выяснить пользователям соцсетей, Mercedes с номером О022СА98 не один раз был замечен в нарушении ПДД.

Даже несмотря на то, что Боярский входит в общественный совет при МВД по Петербургу и Ленобласти, согласно действующему законодательству, парковаться где угодно деятель культуры права не имеет.