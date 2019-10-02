"Все ждут, когда вернется губернатор": Новые станции Фрунзенского радиуса откроют 3 октября

В Петербурге со второй попытки откроют новые станции Фрунзенского радиуса: очередная церемония состоится 3 октября в 17:00, уведомляет пресс-служба Смольного.

"Новыми станциями метрополитена будут ежедневно пользоваться более 900 тысяч петербуржцев, в том числе жителей Колпино. Церемония открытия южного участка Фрунзенского радиуса и запуска движения состоится 3 октября в 17:00 на станции „Проспект Славы“", - следует из сообщения пресс-службы городской администрации.

Накануне Ростехнадзор известил, что подготовил о готовности трех станций.

Источники Znak.com, близкие к Смольному, рассказали, что решение об определенном дне зависело от градоначальника Александра Беглова, который сразу после выборов ушёл в отпуск.

"Все ждут, когда вернется губернатор, чтобы он мог торжественно открыть станции и запустить метро", - отметили собеседники издания.

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