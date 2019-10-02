ЗакС принял во втором чтении законопроект о порядке сноса объектов капстроительства

Администрация Петербурга будет принимать уведомления о планируемом сносе и уведомления об уже совершенном сносе того или иного объекта капитального строительства. Соответствующую инициативу городское Заксобрание приняло во втором чтении на заседании 2 октября.

Авторами законопроекта выступили депутаты Денис Четырбок из “Единой России” и Александр Рассудов из КПРФ. Они обратили внимание, что в региональном законодательстве не было прописано, кого нужно оповещать о сносе. Уведомления необходимо передать за и в течение девяти суток относительно даты ликвидации объекта.

Инициатива отправилась на подготовку к третьему чтению.

Сергей Еремеев

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