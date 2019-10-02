У Мариинского дворца пикетируют в защиту храма

Прихожане храма Николая Чудотворца, расположенного на территории ЖК "Новая Скандинавия" на Береговой улице, 2 октября встали с плакатами у Мариинского дворца во время заседания Заксобрания.

Как рассказал один из участников акции, представившийся Владимиром, он выступает против сноса, который грозит приходу после передачи земли жилого комплекса новому собственнику.

Достройкой ЖК вместо испытывающей финансовые сложности "Группы Прайм" займется новый инвестор. Кроме того, Госстройнадзор подал иск в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти о демонтаже деревянного храма, который был построен без разрешения на строительство.

Сергей Еремеев

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