Беглов намерен стимулировать появление 19-летних матерей Петербурженкам, родившим первого ребенка в 19 лет, дадут по 50 тысяч рублей. Соответствующий законопроект депутаты ЗакСа приняли в первом чтении 2 октября. Автором инициативы выступил губернатор Петербурга Александр Беглов. Согласно пояснительной записке, денежные выплаты должны дополнительно простимулировать “рождения первых детей в более раннем возрасте”. До сих пор аналогичные единоразовые выплаты полагались матерям в возрасте от 20 до 24 лет, но с 2020 года планку решили опустить, чтобы создать дополнительный стимул рожать еще более молодым петербурженкам. По предварительным оценкам, инициатива Беглова обойдется бюджету примерно в 15 млн рублей. Сергей Еремеев

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