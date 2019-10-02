Начальник ИК-9 в Карелии попросил СК проверить "Медиазону", опубликовавшую материал о зверских пытках в колонии

Управление Следственного комитета по республике Карелия приступило к проверке издания "Медиазона", опубликовавшего материал о бесчеловечном отношении к заключенным в местной ИК-9. Инициатором жалобы выступил начальник колонии Иван Савельев, уведомляет "Петрозаводск говорит".

Савельев уверен, что его оклеветали, а некоторые цитаты в тексте подпадают под действие закона об оскорблении представителя власти.

Ранее "Медиазона" выпустила материал, в котором рассказывалось об ужасных пытках, якобы применяемых к заключенным ИК-9. Например, арестант по имени Сергей Тарасов поведал журналистам, что его сокамерника Рахматжона Рахматова избили из-за отказа прервать намаз, после чего он скончался от полученных травм в больнице. Не остался без "внимания" работников пенитенциарной системы и сам Тарасов. По его утверждению, после смерти Рахманова ему пробили голову и выбили зубы. Сотрудники ИК прыгали на нем, вставая ногами на горло. Однажды после побоев его заставили сесть на корточки, за колени положили лом, руки завели за него и пристегнули к предмету наручниками, после чего подвесили, положив один конец лома на стул, а другой - на подоконник.

"Я висел, как окорочок", - рассказывал Тарасов. По его словам, Савельев в тот момент известил осужденного, что через 15 минут у него будет обширный инфаркт.

После этого региональное управление ФСИН инициировало проверку информации, изложенной в материале.