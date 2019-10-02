УФАС заметило признаки картеля на рынке медицинских услуг

Петербургские антимонопольщики возбудили дело в отношении пяти медицинских организаций по подозрению в картеле, говроится на сайте ведомства. Речь идет о компаниях ООО «Альфа-Мед», ООО МТК «Альфа-Мед», ООО «Диалмед», ООО «ЭкоМед» и ООО «ЭкоМед». За последние три года они участвовали в аукционах как подрядчики, время от времени меняясь. Общая сумма заключенных с ними контрактов на госзакупках превышает 58 млн рублей.

Претензии УФАС связаны с тем, что на торгах с участием пятерых упомянутых подрядчико, когда они соревновались друг с другом в сумма контрактов не снижалась, что может говорить о недобросовестной конкуренции. Когда же до аукционов, проводимых медицинскими учреждениями, допускались и иные участники, то цена снижалась на 20 процентов.

Комиссия рассмотрит антимонопольное дело 22 октября.