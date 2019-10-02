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16:20

Закончился ремонт дороги, связывающей Петербург и Бугры

фото ЗакС политика Закончился ремонт дороги, связывающей Петербург и Бугры

Единственная магистраль, соединяющая Петербург с поселком Бугры, Шоссейная улица, претерпела дорожные работы. Дорожники Ленобласти привели в порядок около шести километров асфальта, говорится на сайте регионального правительства, после чего были сняты действовавшие ограничения для автомобилистов.

Шоссейная улица, являющая своего рода продолжением проспекта Культуры, долгие годы была местом скопления постоянных пробок. Ситуация усугублялась тем, что движение и в Бугры, и в Мурино производилось по одним и тем же дорогам. В 2018 году путем расширения дороги в Мурино удалось развести эти два транспортных потока.

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