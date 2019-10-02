Топонимическая комиссия выбрала название для нового моста через Оккервиль

Мост, пересекающий реку Оккервиль в створе Гранитной улицы (Красногвардейский район) получит название Гранитного. Такое решение приняла топонимическая комиссия при комитете по культуре, о чем сообщает строительное издание "Канонер" со ссылкой на зампреда профильного комитета Александра Воронко.

Мысли о необходимости соединить два конца улицы с разных сторон реки у чиновников появились еще на излете Советского Союза, однако непосредственно строительные работы стартовали только тридцать лет спустя. В качестве автора проекта выступило АО "Инкомпроект".

Движение через новую переправу открыли 27 августа.