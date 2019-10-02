СПЧ требует закрытия дела против журналистки Прокопьевой

Члены президентского совета про правам человека обратились к прокурору Псковской области Сергею Белову с тем, чтобы он внял их просьбе относительно закрытия уголовного дела против местной журналистки Светланы Прокопьевой, которой инкриминируют оправдание терроризма и которой грозит за это до семи лет лишения свободы. Об этом пишет РБК.

К письму они приложили результаты лингвистической экспертизы, в которой специалисты утверждают, что слова Прокопьевой о прошлогоднем теракте в Архангельске лишены признаков оправдания терроризма. Экспертизу они просят прикрепить к материалам дела.

20 сентября статус Прокопьевой в деле изменился: из подозреваемой она стала обвиняемой. В качестве свидетеля по делу также вызвали на допрос в СК лидера псковского "Яблока" Льва Шлосберга.

Своей вины женщина не признает и считает, что ее право на свободное мнение грубо попирается. Петиция на Change.org за прекращение ее преследования собрала более 90 тысяч подписей. Ее также поддержала международная организация "Репортеры без границ".