Депутаты МО "Литейный округ" не могут попасть в муниципальный совет

Муниципальные депутаты от партии "Яблоко" МО "Литейный округ" Арсений Афиногенов, Софья Чистякова, Ани Петрс и Филипп Погорелов 2 октября не попали в муниципальный совет МО "Литейный округ", чтобы провести обсудить вопросы работы муниципалитета.

Исполняющий обязанности главы совета Павел Дайняк рассказал ЗАКС.Ру, что муниципальный совет закрыли раньше обычного по техническим проблемам со светом.

Ани Петрс рассказала ЗАКС.Ру, что они и другие муниципальные депутаты не увидели никаких проблем с электричеством в помещениях совета. По её словам, в окнах совета включен свет.

Депутаты фракции "Яблоко" в МО "Литейный округ" 30 сентября провели первое заседание совета, во время которого избрали нового главу и запретили вешать в муниципалитете портреты любых действующих политиков.

На сайте МО "Литейный округ" есть обращение и.о. главы совета Павла Дайняка, в котором он заявил, что во время первого заседания "яблочники" установили радужный флаг и поддержали ЛГБТ-сообщества.

Дайняк заявил ЗАКС.Ру, что он не признает ни первое, ни второе собрание депутатов. Он намерен через прокуратуру добиться признания незаконными действия "яблочников".

Елена Владыкина