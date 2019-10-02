Рассмотрение трех исков об отмене результатов выборов в МО "Екатернгофский" перенесли

Ленинский районный суд Петербурга перенес на 16 октября рассмотрение трех исков об отмене результатов выборов по УИК №59 и 60 в МО "Екатерингофский", которые объединили в одно дело.

Иски к муниципальному избиркому подали самовыдвиженец Александр Шуршев и кандидат от "Яблока" Ярослав Путров. Судья Александр Батогов вызвал в суд свидетелей подсчета голосов на УИКах, а также запросил от Центральной избирательной комиссии заключение по делу.

- Судья сделал протокольную запись с вопросом о том, готов ли ЦИК дать заключение, - рассказал ЗАКС.Ру глава петербургского штаба Навального и кандидат в муниципальные депутаты Александр Шуршев.

Несостоявшиеся муниципальные депутаты просят аннулировать итоги голосования в УИК №60, так как на участке 9 сентября прервали подсчет голосов, а бюллетени увезли в отдел полиции. Хотя по федеральному закону №67 "Об основных гарантиях избирательных прав" подсчет должен идти непрерывно. Ранее Шуршев предположил, что бюллетени из УИК №60 могли подменить.

Во время подсчета голосов председатель УИК №59 не показывала другим членам комиссии бюллетени с отметками и несколько раз пропустила голоса, которые избиратели отдали за Александра Шуршева.

Избирательная комиссия МО "Екатерингофский", руководителем которой является тренер в спортивных центрах Красносельского и Фрунзенского районов Ксения Недбайло, не смогла подвести итоги голосования в муниципальном округе на следующий день после выборов 8 сентября.

По итогам подсчета бюллетеней на семи из восьми УИКах на утро 9 сентября Александр Шуршев проходил в муниципальный совет. Но подсчет был прерван на УИК №60, бюллетени опечатали и увезли в полицию. После возобновления подсчета через некоторое время результаты выборов в муниципалитете резко изменились: Шуршев проиграл.

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