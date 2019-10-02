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20:54

Суд заблокировал два ЛГБТ-сообщества "ВКонтакте"

фото ЗакС политика Суд заблокировал два ЛГБТ-сообщества "ВКонтакте"

Паблики "ВКонтакте" "Российская ЛГБТ-сеть" и "Российское ЛГБТ-сообщество, которые управляются из Петербурга, заблокировали в судебном порядке. Сторону обвинения не устраивало культивирование авторами нетрадиционных семейных ценностей, и суд принял сторону прокурора.

"Размещение рисунков, фотографий и видеоизображений представляющих сцены однополой любви между девушками и юношами, расценивается как публичная пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений", - сообщила объединная пресс-служба судов.

Событие уже вызвало отклик у представителей ущемленной в самовыражении стороны.

"Мы только сейчас с удивлением и возмущеним обнаружили, что группа заблокирована. Мы обязательно будем обжаловать эту блокировку — будем подавать в суд", - приводит "МБХ Медиа" слова директора "Российской ЛГБТ-сети" Игоря Кочеткова.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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