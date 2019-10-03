В России может появиться новая категория льготников - "жертвы перестройки"

В умах депутатов Государственной думы появилась свежая идея: ввести в России новую категорию граждан - "жертвы перестройки", информирует RT.

С предложением ввести в действующее законодательство соответствующее изменение обратился в Минтруда заместитель председателя комитета парламента по образованию и науке Борис Чернышов. Народный избранник пояснил, что в советское время люди пережили крупную геополитическую и гуманитарную катастрофу - "перестройку" Горбачева, случившуюся во второй половине 1980-х. Главными "жертвами" её стали граждане в возрасте от 25 до 45 лет. Именно они, уверен Чернышов, должны получить статус льготников, коим будут положены различные меры господдержки.

Чернышов указывает, что тогда многие жители СССР не выдержали давления "перестройки", тяжело заболели или умерли. Кроме того, в тот период резко снизилась рождаемость и возрос уровень смертности.

Какие именно льготы нужно предоставлять "жертвам перестройки" и сколько на это может потребоваться бюджетных средств, парламентарий не уточнил.