Глава горсовета Калининграда желает переименовать два озера с "нерусскими" названиями

Начальник городского совета Калининграда Андрей Кропоткин находит резонным вновь присвоить двум местным озерам русифицированные наименования, передает "Новый Калининград".
Речь идет о водоемах с названиями Пелавское и Шенфлиз.
"Пелавское - это, на самом деле, карьер 55-го года. Думаю, его так назвали, потому что шла дорога на бывший город Пиллау и название подприлипло", - предположил Кропоткин.
Вопрос он попросил включить в повестку ближайшего заседания топонимической комиссии Калининграда.
Озеро Шенфлиз имеет искусственное происхождение. В переводе с немецкого означает "красивое течение".