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14:08

Информация об отставке главы ФСИН подтвердилась: Путин подписал соответствующий указ

фото ЗакС политика Информация об отставке главы ФСИН подтвердилась: Путин подписал соответствующий указ

Владимир Путин подписал указ об упразднении с занимаемой должности главы Федеральной службы исполнения наказаний Геннадия Корниенко. Документ опубликован на портале правовой информации.

Новый глава ведомства пока не выбран, однако известно, что врио начальника ФСИН стал Анатолий Рудый.  

Помимо Корниенко Путин уволил руководителя управления СК по Калининградской области Виктора Леденева, после конфликта с которым был осужден журналист Игорь Рудников.

СМИ анонсировали отставку Корниенко еще 1 октября. Формальной причиной для прекращения его полномочий стало достижение им предельного срока нахождения на службе: 30 сентября Корниенко исполнилось 65 лет.

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14:24    
ФСИН оказалась экономически интересной позицией. Маленький передел в верхах.

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