СК предъявил обвинение в вымогательстве сидельцам "Крестов", избивавшим сокамерника

Региональное отделение Следственного комитета по Петербургу предъявило обвинение трем заключенным СИЗО №1 "Кресты", информирует пресс-служба ведомства.

Следователи выявили достаточное количество доказательств вины подозреваемых.

Уголовное дело по п. "а" и "в" ч. 2 ст. 163 УК РФ (Вымогательство) было возбуждено в отношении трех граждан 23, 25 и 26 лет в начале сентября.

По версии СК, они систематически избивали своего сокамерника, вымогая у него 20 тысяч рублей. Когда мужчина в очередной раз сообщил им, что у него нет таких денег, они позвонили его родственникам с аналогичным требованием, заявив, что будут пытать его, пока необходимая сумма не будет им передана. Родственники согласились перевести 3 тысячи рублей знакомой одного из арестантов.

Расследование дела продолжается.