СМИ: Глава Росгидромета вынужден был уволиться после критики Путина

Глава Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Максим Яковенко уволился с занимаемого им поста с официальной формулировкой "под собственному желанию", информирует Znak.com.

Эксперты предположили, что его отставка была неизбежной после того, как во время совещания у президента была подвергнута резкой критике работа руководимого Яковенко ведомства. В сентябре Путин выслушивал доклады о ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке. В ходе аудиенции глава МЧС Евгений Зимичев высказал серьёзные замечания по поводу работы гидрометеослужбы. Как писал Telegram-канал "Зеленый змий", главе государства доложили, что последствий наводнения на Дальнем Востоке можно было бы избежать, если бы Росгидромет вовремя уведомлял МЧС о прогнозе погоды.

Примечательно, но предшественник Яковенко Александр Фролов в сентябре 2017 года также был вынужден уйти в отставку после критики его работы со стороны силовых ведомств.