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14:52

СМИ: Глава Росгидромета вынужден был уволиться после критики Путина

фото ЗакС политика СМИ: Глава Росгидромета вынужден был уволиться после критики Путина

Глава Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Максим Яковенко уволился с занимаемого им поста с официальной формулировкой "под собственному желанию", информирует Znak.com.

Эксперты предположили, что его отставка была неизбежной после того, как во время совещания у президента была подвергнута резкой критике работа руководимого Яковенко ведомства. В сентябре Путин выслушивал доклады о ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке. В ходе аудиенции глава МЧС Евгений Зимичев высказал серьёзные замечания по поводу работы гидрометеослужбы. Как писал Telegram-канал "Зеленый змий", главе государства доложили, что последствий наводнения на Дальнем Востоке можно было бы избежать, если бы Росгидромет вовремя уведомлял МЧС о прогнозе погоды.

Примечательно, но предшественник Яковенко Александр Фролов в сентябре 2017 года также был вынужден уйти в отставку после критики его работы со стороны силовых ведомств.

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15:36    
15-01 А кто тот злодей, кто вызвал непрерывный словесный понос у некоторых ? Уж не агент - ли Трампа ? Почему тогда не все знания вылились ? Где таблица умножения на 8 ?

15:08    
Теперь надо Зимичева назначить главой Росгидромета и посмотреть.

15:01    
Так вот кто виноват, что Дальний Восток залило водой, Сибирь горела всё лето напролет, в Петербурге не убирают снег, в стране экономический кризис, а Путин не создал 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест к 2020 году, но зато украл у каждого пенсию за пять лет.
Но хотя бы обезврежен злодей, агент Обамы, который всё это сделал.

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