Бывшего депутата МО "Коломяги" отправили в колонию за мошенничество

Бывший депутат муниципального округа "Коломяги" Антон Криницын, проходивший по делу о мошенничестве, связанного со страховками, получил по решению суда семь лет заключения в исправительной колонии общего режима. Его подельник, бизнесмен Андрей Пантюхов, получил пять лет наказания в аналогичных условиях, сообщает объединенная пресс-служба судов. Вместе мужчины ранее учились в одном вузе. Свою вину они, взятые под стражу в зале суда, признавать отказались.

Мошенничество было совершено злоумышленниками в отношении компании "Ингосстрах", но не было доведено до конца. Многомиллионное имущество знакомые застраховали в упомянутой конторе, а впоследствии сами же украли его часть.

Прежде они совершили аналогичное преступление, в результате которого пострадала компания "РЕСО Гарантия".

Общий ущерб от двух инцидентов, имевших место в 2015-2016 годах, оценили более чем в 32 млн рублей.