В парадных Центрального района замечены уличные кондиционеры

Активисты Центрального района обратили внимание на странность внутри одного из дореволюционных домов на 4 Советской улице. Кажующася нелепой, она может дорого обойтись жильцам: внутри парадной неизвестный установил уличный блок кондиционера.

"Благодаря жуткому нагреву воздуха в парадной греется и сама кровля, а сосульки доходят почти до земли", - мрачно предсказывают скорое будущее участники дискуссии.

Во включенном состоянии, отмечают активисты, техническое устройство способно обеспечивать на общих лестницах "температуру сауны".

Происходящее ставит для них под сомнение сообщения чиновников о готовности коммунальных служб к зимнему сезону.

Фотография: сообщество "Центральный район за комфортную среду обитания"

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