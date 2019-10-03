В Адмиралтейском районе снесли бомбоубежище

Собственник земельного участка в историческом районе Коломна, расположенного на углу Витебской и Мясной улиц, оплатил ликвидацию расположенного на нем бомбоубежище, передает петербургский портал "Канонер". Речь идет о компании "Строительное управление 61-38".

Сооружение, появившееся в 1958 году, получило статус аварийного спустя ровно полвека. Позже осуществить снос владелец земли, просил у Росимущества, однако ведомство не нашло требуемых на эту цель бюджетных средств.

Будущее территории по адресу Витебская улица, 17 пока не определено. Ранее от собственника, по данным издания, звучали соображения, касающиеся строительства жилого дома.