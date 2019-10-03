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19:53

Максим Шевченко не регистрируется "ВКонтакте" от недоверия к государству

фото ЗакС политика Максим Шевченко не регистрируется "ВКонтакте" от недоверия к государству

Политик и публицист Максим Шевченко в видеоблоге, который он ведет на YouTube, рассказал, какими социальными сетями и почему он пользуется или, наоборот, брезгует пользоваться. Самое однозначное отношение у него к российскому сервису "ВКонтакте", в котором у него нет и не будет активного и подлинного аккаунта.

"Я пользуюсь, например, Google, и не регистрируюсь "ВКонтакте" вообще, а в Facebook регистрируюсь, просто потому что не верю российскому государству, считаю, что оно может репрессивно использовать эту сеть для ущемления меня и моей свободы слова", - рассказал общественный деятель.

При этом с Facebook у него тоже непростые отношения: у Шевченко жива в памяти блокировка его страницы в разгар активных военных действий на юго-востоке Украины в 2014-15 годах, когда он приводил позицию полевых командиров Павла Дремова и Алексея Мозгового и рассуждал о причинах их насильственной смерти. Впрочем, длилась санкция в отношении россиянина недолго: он обжаловал блокировку. После этого несколько раз на Шевченко "ополчался" и YouTube, и жалобы точно так же в скором времени помогли ему продолжить вещать: "у меня ведь там никаких призывов, ничего".

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20:08    
Ну и хорошо. Одним вонючкой меньше.

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