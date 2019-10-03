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20:13

Главные чиновники Северодвинска захотели поднять себе зарплату

фото ЗакС политика Главные чиновники Северодвинска захотели поднять себе зарплату

В разделе "Противодействие коррупции" на сайте администрации Северодвинска появился законопроект, предлагающий значительно повысить регулярные оклады главе депутатского корпуса и главе города. Первому (Михаилу Старожилову) в случае принятия инициативы суммарно поднимут зарплату с 157 до 202 тысяч рублей, второму (Игорю Скубенко) - с 164 до 208 тысяч. Проанализировав все законы и подзаконные акты, из которых это следует, суммы озвучили журналисты "Телевидения Северодвинска".

"Назвать правильной такую инициативу язык вряд ли повернётся. Многим северодвинцам после этой новости приходят в голову слова явно непечатные. За какие, спрашивается, заслуги?", - комментируют документ авторы протестного сообщества "Поморье - не помойка".

Характерно, что законопроект внесен двумя людьми - лично Старожиловым и Скубенко. В тексте говорится также о необходимости индексации зарплат рядовых чиновников, правда, уровень этой индексации не столь впечатляющий.

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