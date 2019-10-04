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Новости

10:10

При пожаре повышенной сложности на Софийской улице эвакуировали сотрудников склада

фото ЗакС политика При пожаре повышенной сложности на Софийской улице эвакуировали сотрудников склада

22 рабочих эвакуировали при пожаре, вспыхнувшем рано утром 4 октября на складе, расположенном по адресу Софийская улица, 96, пишет сайт петербургского ГУ МЧС. К семи часам утра возгорание удалось локализовать. Пока ничего не говорится о наличии пострадавших.

Горело все сооружение, площадью 4,5 тысяч кв. метров.

К девяти утра ранг пожара, которому изначально был присвоен уровень сложности №3, понижен до уровня №1. На месте работают 16 машин и 66 специалистов.

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Фотографии: сообщество "ДТП и ЧП Петербург"


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10:38    
10-33
И что вы уже предлагаете?

10:33    
Ужасная безответственность в буржуазной России: всё горит, тонет, разбивается, а виноватых нет, а если есть, то их уголовно не наказывают...и количество трагедий и происшествий только увеличивается...Доколе?

Страница 1-ая (всего: 1)
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