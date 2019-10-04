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12:59

Лимонов отождествил якутского шамана с Распутиным

фото ЗакС политика Лимонов отождествил якутского шамана с Распутиным

Лидер незарегистрированной партии "Другая Россия" Эдуард Лимонов оценил феномен якута Александра Габышева, который шел изгонять из Кремля президента Владимира Путина, но был остановлен спецназом на территории Бурятии. Литератор провел любопытную историческую параллель, подспудно удивившись, что Россия несколько застыла в своем ментальном и интеллектуальном развитии.

"Шаман Габышев имеет духовное родство с Распутиным, вы заметили что он - явление того же поля ягода. Мистическое явление. Значит, народная душа до того дошла, что пускает такие ростки. Сто лет не было у нас Распутиных, но вот появляются", - сделал он вывод в своем "Живом журнале".

По его разумению, широко понимаемая русская народная душа по-прежнему склонна к суевериям и тянется к потусторонним явлениям.

Габышева обвиняют в экстремистских призывах. Он находится под подпиской о невыезде. Накануне, 3 октября, медицинская экспертиза признала его невменяемым.

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13:11    
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