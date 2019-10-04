Профессор Щеглов представил психологический портрет телеведущего Соловьева

Поведение телеведущего Владимира Соловьева, которого принято считать рупором государственной точки зрения по любому поводу, проанализировал профессор, доктор медицинских наук Лев Щеглов. Он обратил внимание на Twitter Соловьева, в котором его воображаемый пациент очень болезненно реагирует на критику и крайне нервно, зачастую в предельно оскорбительной форме откликается на не устраивающие его события.

"Я не могу сказать, что он олигофрен совсем. Это не в плане интеллекта, сообразительности, памяти, речи, логики формально, но, конечно же, есть характерологические и самооценочные изменения. Посмотрите в любом учебнике психиатрии, сколько уделяется места жестам, мимике, постановке тела в пространстве, отдельно описаны горделивые позы больных шизофренией", - рассудил ученый в эфире "Эха Петербурга".

По мнению Щеглова, известный телеведущий "одержим идеей величия", что не есть нормально и представляет собой личностную деформацию.

Отметим, что в конце сентября музыкант Борис Гребенщиков записал и опубликовал новую песню "Вечерний мудозвон", на которую Соловьев стал живо откликаться в своем микроблоге. В интернете доминирует мнение о том, что песня действительно посвящена именно ему, хотя никаких прямых указаний в ней нет. Произведение рисует образ беспрерывно обманывающего аудиторию пропагандиста.