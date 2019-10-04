Между реками Лубьей и Охтой в Красногвардейском районе благоустроили два сада - Малый и Большой Ильинские, пишет издание "Канонер".

Особенность этого события состоит в том, что формально топонимы существовали давно, однако по факту территория напоминала пустыри: в обоих случаях местность была песчаной и сады в привычном понимании это слова ничем не напоминала.

Работы провели летом по заказу администрации Красногвардейского района. Ближе к середине осени они завершились: пространство в границах МО "Пороховые" украсили насыпные дорожки, оборудование для детского отдыха и деревянные скамейки.