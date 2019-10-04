Жители Васильевского помитингуют, требуя решить проблемы намывных территорий

Администрация Василеостровского района санкционировала проведение митинга, посвященного проблемам жителей намывных территорий, поделилась у себя в Facebook одна из заявителей Ирина Баханович.

Акция стартует 13 октября в 14:00 на площади Европы.

Ранее жители намыва выступили с "манифестом", обращенным ко властям города. Они настаивают, чтобы в Смольном взяли на баланс существующие технологические проезды, а также согласовали временную схему дорожного движения.

Вместе с тем "островитяне" хотят услышать сроки объявления конкурса на строительство улично-дорожной сети; рассмотреть возможность организации кабинета врача общей практики и проработать вопрос о возведении на территории намыва школы.