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18:23

Жители Васильевского помитингуют, требуя решить проблемы намывных территорий

фото ЗакС политика Жители Васильевского помитингуют, требуя решить проблемы намывных территорий

Администрация Василеостровского района санкционировала проведение митинга, посвященного проблемам жителей намывных территорий, поделилась у себя в Facebook одна из заявителей Ирина Баханович.

Акция стартует 13 октября в 14:00 на площади Европы.

Ранее жители намыва выступили с "манифестом", обращенным ко властям города. Они настаивают, чтобы в Смольном взяли на баланс существующие технологические проезды, а также согласовали временную схему дорожного движения.

Вместе с тем "островитяне" хотят услышать сроки объявления конкурса на строительство улично-дорожной сети; рассмотреть возможность организации кабинета врача общей практики и проработать вопрос о возведении на территории намыва школы.

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