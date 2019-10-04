Иран отпустит задержанную российскую журналистку

В министерстве иностранных дел Ирана уведомили общественность, что в ближайшее время российская журналиста Юлия Юзик будет отпущена без предъявления каких-либо претензий, уведомляет РИА "Новости".

"С нее хотели объяснений", - пояснили свои действия в МИД страны.

В Иране Юзик занималась своей профессиональной деятельностью: несколько дней назад она приехала в Тегеран по приглашению. Однако в аэропорту с ней случилась оказия: впервые у неё отобрали паспорт, пообещав вернуть его при вылете.

Бывший муж Юзик описал "злоключения" жены, известив, что накануне к ней вломились в номер силовики, утащившие её в неизвестном направлении. Сама женщина позже вышла на связь, сообщив, что сидит в камере на полу, а в субботу её якобы ждет суд за сотрудничество с израильскими спецслужбами.