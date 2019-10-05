На встрече с Зеленским Лукашенко пошутил про Путина и назвал Украину Россией

В Житомире проходит Второй форум регионов Украины и Белоруссии, на котором президенты Александр Лукашенко и Владимир Зеленский обмениваются "успехами", достигнутыми странами в различных сферах взаимодействия.

Выступая, Лукашенко оговорился и назвал Россию Украиной, однако Зеленский не стушевался и быстро поправил коллегу.

Л.: Вы знаете, Владимир Александрович, эта площадка регионов России…

З.: Украины, Александр Григорьевич.

Л.: Я испугался и подумал: неужели я "Владимир Владимирович" сказал!

З.: Слава богу, нет.

Л.: Извиняюсь.

Следует добавить, что на форуме произошел и другой курьезный случай, передает УНИАН. Пока спикер рассказывала собравшейся публике о росте экспорта между странами, Лукашенко протянул стакан с водой Зеленскому, предложив чокнуться. Жест президента Белоруссии вызвал смех зала, поэтому спикер вынуждена была прерваться и обратить внимание на то, что происходит у нее за спиной.

- И за это мы пьем водичку! - заполнил образовавшуюся паузу Зеленский.

- Что поставили, то и пьем, - отметил Лукашенко.