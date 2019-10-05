Якутяне поддержали шамана Габышева, которому не удалось "изгнать Путина" из Москвы

В Якутске прошел массовый пикет в поддержку шамана Александра Габышева, который некоторое время назад собирался пешком дойти до Москвы с целью "изгнать" президента Владимира Путина из Кремля, информирует SakhaLife.

В мероприятии приняли участие около ста человек. Участники стояли с плакатами в том числе на якутском языке. В руках собравшиеся держали листы с надписями "Я/Мы шаман", "Нет карательной медицине" и большую растяжку "Руки прочь от Саши шамана". Акция не омрачилась задержаниями.

На 50-летнего выпускника истфака Якутского госуниверситета Габышева, шедшего в Москву "изгонять Путина", завели уголовное дело об экстремизме из-за неких высказываний о главе государства. Он был задержан на границе Бурятии и Иркутской области. После этого шамана поместили в психдиспансер, однако после обследования его отпустили под подписку о невыезде. Впрочем, 3 октября медицинская экспертиза все же признала его невменяемым.