Жительницу Тюменской области оштрафовали за видео с ругающимся подростком в "Одноклассниках"

Жительницу села Бердюжье, расположенного в Тюменской области, Олесю Фадееву оштрафовали на 30 тысяч рублей за неуважительное отношение к власти (ч. 3 ст. 20.1 КоАП) за видео в "Одноклассниках", передает "МБХ медиа".

"На видеофайле подросток [...] в своем диалоге употребил непристойное выражение, оскорбляющее человеческое достоинство, в адрес президента РФ. Данная видеозапись была опубликована 17.08.2019 года Фадеевой О. А", - следует из постановления суда.

В беседе с изданием Фадеева отметила, что претензии правоохранителей связаны с опубликованным ей видео, на котором ребенок её гостей заявляет, что является гражданином СССР. При этом, утверждает она, ничего оскорбительного в адрес президента подросток не говорил. Решение суда женщина намерена обжаловать.