Омским второклашкам придется сидеть за партами по трое из-за нехватки помещений для учебы

Второклассникам омского лицея № 145, вероятно, придется сидеть по трое человек за партами, поделились с "Сибирь. МБХ медиа" родители учеников.

Как рассказала мать одного школьника Ирина Коротичева, в учебном заведении вынужденно расформировали один из пяти вторых классов.

"В четверг на собрании родителей попросили определиться: или они запишут ребенка в другую школу, или оставят в лицее, а в пятницу уже нужно дать ответ. Нас сразу предупредили: в лицее классы и так переполнены, дополнительные парты ставить некуда. Поэтому дети будут сидеть втроем", - поделилась Коротичева.

Несмотря на то, что родители выразили свое несогласие с предложенной альтернативой, руководство лицея заявило, что более ничего сделать не может.

"Мы живем в районе аэропорта, и до соседних школ очень неудобно добираться ни пешком, ни на автобусе. Но учиться за партой втроем нас тоже смущает", - констатировала Коротичева.

Также женщина отметила, что в прошлом году у её сына в классе сменились два учителя: директор заведения искала педагога и на этот год, однако желающих работать за 13 тысяч рублей в месяц так и не нашлось.