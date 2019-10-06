Варламов осудил "экспертов", желающих уничтожить в Петербурге дореволюционные дома

Внимание популярного блогера и общественного деятеля Ильи Варламова привлек сюжет на одном из государственных городских телеканалов, где в качестве авторитетного эксперта был привлечен правнук российского и советского инженера Владимира Шухова, его тезка. Рассуждая об архитектурном облике Петербурга, эксперт выразился в том ключе, что в городе многовато "старья", от которого следовало бы избавиться самыми радикальными способами. Варламов такой подход не поддерживает.

"Если Петербург лишится своей истории, это будет уже не Петербург. А бизнесу, кстати, всегда интересно при соблюдении двух условий: когда сам бизнесмен любит свой город и свою страну и когда ему дают нормально работать", - обобщил блогер.

Попенял своему оппоненту Варламов и на то, что тот, в представлении автора, совершенно не заботится о будущем знаменитой Шуховской башни в Москве, на Шаболовке.

"То есть директор фонда "Шуховская Башня", который собирает с людей бабло на спасение этой самой башни, даже не верит в возможность её восстановления. Может, деньги тогда вернёте?", - пишет урбанист, отталкиваясь от интервью Владимира Шухова.