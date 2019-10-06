Шишкина: У "Справедливой России" украли 38 мандатов

Депутаты «Справедливой России» организовали сбор регионального отделения. Встреча проходит 6 октября в отеле «Амбассадор», передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Глава петербургского отделения партии Марина Шишкина поздравила избравшихся муниципальных депутатов с победой. По ее словам, «Справедливая Россия» получила 108 мандатов. Еще 16 мест у партии в совете МО «Автово», где в 2019 году выборы не проводились, напомнила Шишкина.

Сейчас у СР большинство в четырёх муниципальных советах МО «Левашово», «Гражданка», «Автово» и «Гавань», сообщила руководитель регионального отделения. Она отметила, что благодарна движению «Объединенных демократов», которые привели в кандидаты хороших людей.

При этом, добавила Шишкина, 38 мандатов у СР украли. Этого партия «не забудет, не простит», заявила глава реготделения партии.

⁃ Мы не простим ни украденные мандаты, ни унижения, ни надругательства над выборным процессом, - сказала Шишкина.

Она сообщила, что сейчас партия подала 14 исков о фальсификации выборов к 30 УИКам. Также «Справедливая Россия» планирует подать аналогичные иски к семи ИКМО: МО №15, №65, «Академическое», «Коломяги», «Озеро долгое», «Сосновское» и «Черное речка», рассказала Шишкина.

София Саттарова

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